На окупованих територіях рашисти переобладнують під шпиталі дитячі садки та замінюють місцевих лікарів кримськими, — Генштаб

Протягом доби, що минула, противник завдав сім ракетних ударів, три з яких — по містах Краматорськ і Гуляйполе, а також 15 авіаційних ударів. Було здійснено 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя, який постійно зазнає ударів ворога.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні у суботу, 21 січня.

Протягом зазначеного часу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та 4 — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Наші захисники збили 2 розвідувальні БпЛА «Орлан-10» та «Мерлін-ВР», підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.

У Генштабі зазначили, що ворог щодня зазнає суттєвих втрат. Так, за наявною інформацією, понад 300 поранених окупантів знаходяться на лікуванні тільки у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області.

«Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі. Також у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів, там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ», — йдеться у повідомленні.

Подібна ситуація склалась і у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено.

Станом на ранок 21 січня, втрати ворога перевищили 120 тисяч вбитими.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що польскій військовий експерт, генерал Вальдемар Скшипчак заявив про існування йомвірності нового наземного наступу росії з півночі України наприкінці зими чи на початку весни. Зокрема, з районів Брянська, Курська та Воронежа, де ворог зосередив значні сили.

Фото Генштабу ЗСУ

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