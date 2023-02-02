Повістки під час війни: юрист пояснив, кому і як їх можуть вручати

Вже майже рік в Україні триває мобілізація — повістки можуть отримувати навіть обмежено придатні до служби чоловіки, яких направлятимуть не на фронт, а у військові частини забезпечення. Втім, вручення повістки військовозобов'язаному, придатному до служби, також не означає, що його одразу направлять у «горячу» точку — насамперед йдеться про облік призовників. Адже багато хто покинув рідні домівки через напад росії та оселився в інших регіонах.

«Усі чоловіки підлягають приписці до призовних дільниць для того, щоб взяти їх на військовий облік, визначити їхню кількість, зрозуміти ступінь придатності до служби, встановити рівень освітньої підготовки, здобутої спеціальності й рівня фізичної підготовки», — пояснює «РБК-Україна» адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий.

За його словами, повістку можуть вручити будь-де — у законодавстві немає обмеженнь. Є чотири типи повісток:

для уточнення облікових даних — нею запрошують пройти приписку до призовної дільниц, документ вручають призовнику, щоб внести відомості про нього у базу даних: його сімейний стан, роботу, інформацію про те, чи є у нього діти;

на призовну комісію — документ зобов’язує призовника пройти медичне обстеження;

повістка-призов на строкову військову службу (на час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, призовні комісії утворюють, щоб проводити медогляд людей, які стоять на військовому обліку і яким вже виповнилося 27 років, їх беруть на військовий облік або виключають з нього);

мобілізаційне розпорядження — можуть вручити військовозобов'язаним, які пройшли медичну комісію і яких визнали придатними до несення військової служби.

Повістки мають право вручати:

співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

представники органів місцевого самоврядування;

керівники закладів освіти;

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності.

Адвокат звернув увагу на те, що раніше повістки могли вручати й керуючі багатоквартирними будинками, але наразі вони не уповноважені це робити. Він також зазначив, що повістку має виписати на конкретну особу керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати).

Згідно із Законом України «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», військовозобов'язаний має особисто особисто отримати повістку і розписатися в ній.

«Перш ніж розписатися, перевірте правильність вказаних у ній даних: ваше прізвище, ім'я та по-батькові, адресу, контакти. Військова спеціальність має збігатися зі спеціальністю, яка записана у вашому військовому квитку. Мають бути вказані дата, час, адреса місця збору та перелік документів, які необхідно мати при собі. Важливо, що повістка має бути скріплена печаткою і підписом військового комісара», — радить адвокат та додає, що відмовитись від отримання повістки можливо, але для цього потрібні об'єктивні причини. Зокрема, за наявності помилок у документі.

«Якщо у повістці виявили помилки, можна відмовитися від її підписання. Також зверніть увагу на те, хто вам її вручає. І чи взагалі ця особа уповноважена це робити», — зазначив він.

У разі відмови уповноважена особа має скласти відповідний акт у присутності свідків. В документі вказуються причини відмови. Втім, після виправлення помилок повістку вручать ще раз.

Військовозобов'язаний, який отримав повістку та не з'явився до центру комплектування, нестиме відповідальність:

адмінвідповідальність за статтею 210−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — штраф в розмірі від 1700 до 3400 грн (3400−5100 грн для посадовців), якщо йдеться про повістку для уточнення даних або проходження медкомісії;

кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років може настати за статтею 336 Кримінального кодексу України, якщо людині вручили «мобілізаційне розпорядження» (тобто для відправлення у підрозділ, після проходження медкомісії та із зазначенням військової частини, куди вона відбуває) і вона не з’явилася до місця збору.

«Загалом законність отримання повістки — це в кожному випадку ситуація індивідуальна. Тому раджу звернути увагу на зміст таких повісток та на те, хто її вам намагається вручити. Також важливо, що отримання повістки не означає, що вас у той же день мобілізують та відправляють на фронт. Але забувати про свої права та обов'язки не варто», — резюмує Станіслав Польовий.

Раніше адвокат Роман Сімутін пояснював, у разі відмови в отриманні повістки людей не мають права затримувати — це можуть робити лише поліцейські для припинення правопорушення.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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