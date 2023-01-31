У військкомат у супроводі поліції: чи можуть затримати за відмову взяти повістку

В Україні триває загальна мобілізація. Адвокат Роман Сімутін заявив, людей не мають право затримувати у разі відмови ними від отримання повістки, повідомляє ТСН.

«Затримувати можуть лише працівники поліції для припинення правопорушення. Те, що ви не берете повістку, не є правопорушенням, тому затримувати за скоєння правопорушення та складати протокол підстав немає», — вважає він.

Юрист розповів, в яких випадках можливе затримання та хто може це робити.

«Якщо ви раніше отримали повістку, але не з’явилися до ТЦК, а в ТЦК вже сформували документи щодо порушення законодавства про військовий облік або мобілізацію (статті 210 та 210−1 КУпАП) та відправили вимогу до поліції затримати й доставити вас до ТЦК. Лише в такому разі, відповідно до ст. 262 КУпАП, поліція може затримати вас для доправлення до військкомату. Тобто можуть затримати виключно за наявності матеріалів, які підтверджують вчинення вами вищезгаданих адмінправопорушень. Такі матеріали мають переважно дільничі, сумнівно, що поліціянти можуть їх пред'явити», — повідомив Сімутін.

Якщо людину незаконно затримують, він радить знімати все на телефон або увімкнути телефонний диктофон.

«Затримувати без вимоги не мають права, тому вимагайте її пред’явлення. Якщо немає вимоги, покличте перехожих і повідомте про незаконне затримання, таким чином привертаючи увагу до незаконних дій поліції. Повідомте про кримінальну відповідальність за перевищення службових повноважень, стаття 365 КК України. Не виконуйте наперед незаконне розпорядження, відмовляйтеся пройти до автомобіля чи проїхати із зазначеними особами. Якщо ви робитимете це, найімовірніше, це відіб’є бажання затримувати вас. Але якщо вас затримали, а це можливо лише, якщо ви їм дозволите, обов’язково вимагайте складання протоколу затримання, який знадобиться для оскарження їхніх дій. І пам'ятайте, затримання не може перевищувати 3 години, і ці три години починаються від моменту, коли до вас підійшли, а не від моменту доправлення до ТЦК. Коли цей час мине, ви можете розвертатися та йти», — пояснив юрист.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні затвердили повістки нового зразка, а в ЗСУ пояснили, що робити, коли вручили повістку при наявності броні. Також раніше юрист пояснив, чи можуть вручити повістку українцям, знятим з військового обліку.

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