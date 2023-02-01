Обмежено придатних можуть мобілізувати: чи потраплять вони на фронт

Під час війни обмежено придатних для служби чоловіків можуть мобілізувати. Про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

«Ті військовозобов'язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення», — сказав він.

Горбач додав, що такі військовозобов'язані можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

Військовий також зазначив, що військовозобов'язаний, який має бронь від призову з мобілізації, всі документи, що посвідчують це, повинен носити з собою. Якщо така людина з собою не має документів, і їй вручили повістку, то потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і ця повістка буде анульована.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що росія готується до наступу у найближчі місяці. У рамках очікуваного наступу росіяни посилюють своє угруповання на Донбасі.

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