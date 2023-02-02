рф готує новий масований ракетний удар по Україні: в ЗСУ назвали ознаки близької атаки

Росіяни, під час ракетного удару яких 26 січня загинуло 11 українців, готують чергову масовану атаку.

За словами начальниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, про це, насамперед, свідчать маневри флоту ворога у Чорному морі.

«Зараз корабельне угруповання продовжує маневри та переформатування. Ми спостерігаємо, що зменшилася загальна кількість корабельного угруповання. На даний момент — це 10 одиниць, серед яких залишився лише один надводний ракетоносій, інші ж зайшли до пунктів базування, що може свідчити, скоріше, про певну підготовку», — зазначила вона під час телемарафону та додала, що така послідовність дій була й раніше.

Росіяни певний час «грають м'язами» в морі, демонструють свою присутність та контроль ситуації, а потім заходять до пунктів базування, як правило, готуючись до маневрів для удару.

За її словами, ворог тримає кораблі на бойовому чергуванні навіть під час штормів, що є ще одним аргументом на користь версії щодо підготовки удару.

Нагадаємо, що 26 січня у повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 20 ракет різного типу, усі вони були знищені. Проте через падіння уламків, були жертви та постраждалі.

Ілюстративне фото зі сторінки поліції Київщини

198

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram