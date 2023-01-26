Ракетний удар рф по мирних містах України: загинули 11 людей

Внаслідок масованого ракетного удару російського ворога 26 січня по Україні загинуло щонайменше 11 людей.

Про це заявив в ефірі телемарафону прес-офіцера Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.



«Сьогодні в результаті терористичних атак рф як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 осіб. Це інформація станом на 15:00», — зазначив він.

Нагадаємо, що вранці в четвер, 26 січня, російські окупанти завдали масованого удару по Україні за допомогою ракет. Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через падіння уламків ракети в столиці загинула одна людина, ще дві — постраждали.

Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 47 з 55 ракет, але ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін наголосив, що досягти 100%-го враження ракет не може жодна протиповітряна оборона, до того ж цього разу запуску російських ракет чітко передувала атака іранськими дронами Shahed, яка здійснювалася для виявлення та перевантаження українських систем ППО.

Фото ДСНС

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