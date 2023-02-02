«Можуть отримати до 7 років в’язниці»: в поліції повідомили про покарання організаторам «п'яних вечірок», які знущалися над дівчатами

Двом організаторам вечірок у Києві, під час яких принижували дівчат і знущалися з них, повідомили про підозру — санкція статті (ч. 3 ст. 301 КК України щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів) передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

«Бачимо тяжкі наслідки похабного і бездумного виховання молоді. До 7 років в’язниці можуть отримати організатори п’яних вечірок у столиці, які знущались і принижували дівчат, а потім викладали відео у соцмережу», — повідомляє керівник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, днями правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області. Організатори огидних розваг та автори принизливих відео — є двоє товаришів, які і поширювали порно в Телеграм-каналі та Інстаграм.



«Слідчі і прокурори Київської області звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подальшу ж їх долю вирішить суд. Знаєте про насильство — не мовчіть!» — закликав Нєбитов.

Детальніше про ці події читайте у матеріалі «Накачують дівчат алкоголем з наркотиками та ґвалтують: в Україні спалахнув скандал із 19-річними блогерами з Івано-Франківщини» на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції

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