Війна може тривати ще рік-два, програш скінчиться для путіна смертю: російський політолог

Після остаточної поразки росії у війні російський диктатор володимир путін, який наразі не відмовився від «максималістських цілей» в Україні, втратить не лише владу, а й життя. Тому він так відчайдушно кидає на смерть своїх військових, щоб здобути хоч якісь перемоги.

У разі поразки в росіян виникне логічне запитання про те, за що в Україні загинули понад 100 тисяч російських військових. Таку думку висловив російський політолог Дмитро Орєшкін в інтерв’ю «Главреду».

«У моєму уявленні два цих часових параметри — перебування путіна при владі і продовження війни — дуже тісно пов'язані. Якщо він програє війну, тобто не зможе представити своїй країні картинку будь-якого результату війни як переможну, то для нього і влада, і життя швидко скінчаться. Люди, навіть із телевізором замість голови на плечах, запитають: «А навіщо ми поклали вже зараз 100 тисяч?» — зазначає політолог.

При цьому росіяни не турбуватимуться про те, скільки українців загинуло під час цієї кривавої війни. У них буде питання до російської влади лише щодо загиблих на полі бою окупантів.

В росії народ захоче побачити хоч якісь перемоги. І путін міг би «намалювати» ці перемоги, проте навіть для створення такої штучної картинки потрібні хоч якісь мінімальні досягнення. «На даному рівні путін міг би намалювати перемогу, але йому хочеться більшого. Народ можна обдурити, але групи еліт обдурити значно важче», — зазначає він.

На думку політолога, зважаючи на все вищезазначене, війна навряд чи триватиме десятиліття. Але вона може розтягнутися на один-два роки.

«Це (війна, — Авт.) може розтягнутися більше, ніж на рік. Хоча може скінчитися й упродовж декількох місяців. Судячи з того, як путін перебудовує ідеологічну канву, як підтягує ресурси і що робить з кадрами, він перетворює росію на військовий табір. А це — довгострокова стратегія. Тому розраховувати на швидкий результат підстав немає — це може тривати рік-два», — каже Орєшкін.

Ексклюзивне інтерв'ю з першим заступником голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, Героєм України генерал-лейтенантом ЗСУ Михайлом Забродським «На місці російських воєначальників я б в жодному разі ніякого результату їхньому керівництву не гарантував» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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