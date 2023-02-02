Росіяни різко скоротили споживання боєприпасів: експерт пояснив, що це означає

Готуючись до нового наступу на Донбасі, російська армія стикається з двома основними проблемами, пояснює бригадний німецький генерал Крістіан Фрейдінг в інтерв'ю телеканалу n-tv. По-перше, не вистачає логістики для більш широкого фронту, а по-друге, керовані ракети і реактивні снаряди не можуть вироблятися досить швидко. Тим не менш, росія все ще має достатньо боєприпасів на цілий рік. Він бачить також ознаки «повзучої мобілізації».

«У тому, що ми бачимо зараз на місцях, я не бачу підготовки до наступного наступу. У районі Бахмута вже кілька тижнів точаться запеклі оборонні бої, в той час як на інших ділянках фронту спостерігається відносно статичне ведення бойових дій. Статичність не означає, що там нічого не відбувається. Там щодня відбуваються артилерійські бої. Але, звичайно, основна увага наразі прикута до регіону навколо Бахмута та Соледара. З українського боку Бахмут також став символом. Ви, мабуть, пам'ятаєте фотографії, на яких президент Володимир Зеленський несе прапор з Бахмута до Конгресу США. Ми не можемо екстраполювати те, що зараз спостерігаємо на цій ділянці фронту, на те, як можуть розвиватися бойові дії навесні».

За словами генерала, можна припустити, що найближчими тижнями обидві сторони намагатимуться перехопити ініціативу і знову проводити наступальні операції.

«Це неможливо на всій протяжності фронту. Ми бачимо, що російська сторона готується до наступальних операцій і що мобілізація фактично повзе вперед. Це перегони, щоб побачити, хто буде готовий швидше, і хто буде підготовлений швидше, щоб мати можливість перехопити ініціативу».

Він додає — росія стикається з логістичним викликом, вона не готова до такого розширення фронту і не має мобільних логістичних військ, оскільки десятиліттями покладалася виключно на дуже добре розвинену залізничну мережу.

«Однак ми бачимо зусилля, спрямовані на компенсацію цього — наприклад, у сфері поповнення запасів і виробництва боєприпасів. Це вдається з боєприпасами, які легше виробляти, оскільки це артилерійські калібри. Складніше з тим, що ми на Заході називаємо „виробництвом“ керованих ракет та ракет. Останніми місяцями росія свідомо скоротила споживання артилерійських боєприпасів. У розпал російських наступальних операцій на Донбасі — у травні, червні та липні — ми припускали споживання російських артилерійських боєприпасів на рівні до 60 000 пострілів на добу. Це різко скоротилося. У поточних операціях росіяни все ще витрачають близько 20 000 артилерійських боєприпасів на день. Якщо таке споживання збережеться, то російські операції з боєприпасами нормального калібру, безумовно, можуть тривати і в 2023 році».

Нагадаємо інтерв’ю «ФАКТАМ» першого заступника голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, Героя України генерал-лейтенанта ЗСУ Михайла Забродського: «На місці російських воєначальників я б в жодному разі ніякого результату їхньому керівництву не гарантував».

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