Телефон вбив господаря: чоловік поставив смартфон на зарядку, ліг спати, а через три дні його знайшли мертвим

У Таїланді, який до війни був одним з найбільш популярних місць відпочинку українців, 34-річний чоловік загинув, бо поставив мобільний телефон заряджатись та заснув. Його вбив електричний струм, пише metro.co.uk.

Стало відомо, що чоловік працював у ювелірному цеху. Його колеги знайшли його мертвим, в руці він тримав свій мобільний телефон, що був на зарядці.

Тіло чоловіка пролежало три дні і почало розкладатися у ліжку. Слідчий поліції Понгнарін Нонтанок з поліцейської дільниці Банг Плі сказав, що вони не знайшли слідів нападу.

«Путтават Камван все ще лежав на своєму ліжку. Його права рука також торкалася телефону, який заряджався. Ми не знайшли слідів нападу. Судячи з доказів, він був мертвий щонайменше три дні. Його труп розклався, і по всій кімнаті смерділо», — заявив правоохоронець.

Він додав, що чоловік міг загинути через коротке замикання, оскільки його рука лежала на телефоні, який заряджався.

«Ймовірно, що причиною смерті є ураження електричним струмом. Це було підтверджено розтином у лікарні Ramathibodi Chakri Naruebodindra у Бангкоку», — розповів слідчий.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти назвали причину, чому мобільний телефон краще не класти біля увімкненого ноутбука.

Фото: ViralPress

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