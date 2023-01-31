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Наука та технології

Мобільний телефон краще не класти біля увімкненого ноутбука: експерти назвали причину

13:14 31 січня 2023
Телефон та ноутбук

Мобільні телефони, які не варто використовувати під час зарядки, аби гаджет не перегрівався, не радять тримати поряд із увімкненим ноутбуком.

Річ у тім, що смартфон постійно моніторить станційний сигнал і періодично випромінює потужний сигнал зв’язку зі станцією, а в ноутбуці є свої антени, такі як Wi-Fi та Bluetooth, їхня потужність нижча, пише itechua.com.

Отже, коли два пристрої знаходяться поруч, відбувається детектування електричних коливань сигналів. В результаті за кілька секунд до вхідного виклику виникають перешкоди.

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Також смартфон швидше розряджатиметься. Ліпше класти гаджет як мінімум за метр від ноутбука чи персонального комп’ютера.

Сучасні телефони швидко розряджаються й за екстремальних температур — високих чи низьких. Є п'ять основних правил, як убезпечити свій гаджет від швидкого розрядження.

Фото Pixabay

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