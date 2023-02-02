Розмір завжди пропорційний вашій статурі: як правильно обрати сумку

Сумка, взуття та окуляри творять образ. Саме вони надають йому характеру та завершеності. Тому так важливо звертати увагу на свій «сумковий» гардероб. Як правильно обрати цей аксесуар — поради на своїй сторінці в соцмережі дала стилістка Олена.

«Перше на що звертаю увагу — це матеріал, з якого зроблена сумка. Не важливо — це шкірозамінник чи шкіра. Він має виглядати пристойно! Ніякого зайвого блиску (якщо це не лакова шкіра), кривих швів, деформації. Сумка має тримати форму або мати фактуру, яка компенсує її м"якість. Якщо вона схожа на шопер для овочей чи висить як мішок — то зовсім недобре. Фурнітура повинна бути якісною і цілою.

Ніщо так не псує сумку, як занадто блискуча фурнітура у великій кількості. Краще її мінімум, або в тон самої сумки.

Розмір завжди пропорційний вашій статурі. Чим мініатюрніша дівчина, тим меншу сумочку вона собі може дозволити. А ось об’ємні торби лишаємо для пляжу. Не створюйте собі образ домогосподарки, яка біжить з ринку, якщо ви справді не біжите з ринку. Чим пишніші форми у пані, тим більшою може бути її сумка. Але пам'ятаємо про пляж і ринок. Я надаю перевагу фактурним сумочкам, бо вони завжди доповнюють образ і виглядають виграшніше".

Не любите фактуру? Тоді візьміть акцентний колір, радить стилістка.

«Але ваші сумки повинні пасувати під ваш одяг. Особливо верхній. То ж зверніть увагу на ваше пальто та пуховик, його насиченість, глибину кольору. Безпрограшний варіант — монохром. Сумка кольору вашого одягу, але іншого відтінку. Сумка повинна мати характер, щоб завершити образ. Якщо і в вашому гардеробі вже є базова сумка, не треба купляти ще одну. Сумка — це та деталь, де можна проявити свої потаємні стилістичні бажання. Якщо ви боїтесь проявити своє внутрішнє, шалене, модне я — почніть з аксесуарів. А саме — з сумки».

Нагадаємо, що чорна сумка повертається та що радить стилістка Ірина Джус.

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