39.73 / 40.38 42.88 / 43.87
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Гидкувато: відомого шеф-кухаря розкритикували за зовнішній вигляд

17:23 2 лютого 2023
Євген Клопотенко

Популярний шеф-кухар Євген Клопотенко вкотре викликав шквал коментарів у себе на сторінці в Instagram. Відомий своїм оригінальним та епатажним підходом до вибору одягу та зовнішнього вигляду Євген розповів, що купив собі спідницю, та запропонував всім висловити свою думку з цього приводу.

«Я купив собі спідницю, — написав кухар, виклавши відео. — Одягаю її на штани або на джинси і так ходжу. Як вам, норм чи ні?»

Більшість шанувальників підтримали ідею Клопотенка, визнавши, що він може одягатись так, як йому зручно. Хоча були й ті, хто вважає, що спідниця для чоловіків — це «надто». А деякі взагалі вирішили «пригадати» Євгену його нафарбовані нігті, викликавши цим цілу бурю коментарів.

«…Я вас поважаю як особистість, яле… — написав шанувальник. — Трохи неприязно і гидкувато. Я заворожено дивлюсь, як ваші руки чаклують, і тут хоба!!! Довбаний ваш манікюр, далі не дивлюсь, мені неприємно…»

Читайте також: Названо королеву скандального стилю в одязі: фото говорять самі за себе

35

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Індексація пенсій у березні: чому для пенсіонерів важлива інформація лютого-2023

Гривні

Частині пенсіонерів щомісячно доплачуватимуть 456 грн до пенсії: що відомо

поліція

Не тільки «тріщина на лобовому склі»: за що українським водіям загрожують штрафи до 17 тисяч грн

танк Challenger 2

Вони дуже потужні: британський солдат пояснив, чому Challenger, передані Україні, викликають жах у росіян

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту