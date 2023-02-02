Гидкувато: відомого шеф-кухаря розкритикували за зовнішній вигляд

Популярний шеф-кухар Євген Клопотенко вкотре викликав шквал коментарів у себе на сторінці в Instagram. Відомий своїм оригінальним та епатажним підходом до вибору одягу та зовнішнього вигляду Євген розповів, що купив собі спідницю, та запропонував всім висловити свою думку з цього приводу.

«Я купив собі спідницю, — написав кухар, виклавши відео. — Одягаю її на штани або на джинси і так ходжу. Як вам, норм чи ні?»

Більшість шанувальників підтримали ідею Клопотенка, визнавши, що він може одягатись так, як йому зручно. Хоча були й ті, хто вважає, що спідниця для чоловіків — це «надто». А деякі взагалі вирішили «пригадати» Євгену його нафарбовані нігті, викликавши цим цілу бурю коментарів.

«…Я вас поважаю як особистість, яле… — написав шанувальник. — Трохи неприязно і гидкувато. Я заворожено дивлюсь, як ваші руки чаклують, і тут хоба!!! Довбаний ваш манікюр, далі не дивлюсь, мені неприємно…»

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