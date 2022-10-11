«Крик перед смертю!»: Клопотенко емоційно відреагував на вибухи у столиці

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко, який живе у Києві, дуже емоційно відреагував на вибухи у його рідному місті.

«Слухаю вибухи у Києві і думаю, про що вони, — написав Клопотенко на своїй сторінці в Інстаграм. — Для росіі — це крик перед смертю. Гнилі країни довго смердять, але не виживають. Для України ж це ще більше люті. Люті яка є силою. І ми її використаємо на відновлення свого і розвиток української культури у світі. І те, що ненавидить росія так сильно — українську волю — буде всюди. Тримаємося, переможемо, розквітнемо навіть під час війни».

Відомо, що Евген займається популяризацією української кухні по всьому світу. Більше того, саме він складає меню для високопосадовців, які прямують потягами до столиці України.

«Це і знайомство з Україною, і гра з емоціями, — коментує Клопотенко свої „залізничні“ меню. — Бо от ти спочатку слухаєш Президента України дві години, а потім їси річкову форель з Закарпаття з кулішем, який колись готували козаки, і думаєш. Думаєш багато, багато відчуваєш. Тобі подобається, ти хочеш це зберегти і допомогти захистити».

Євген у свою чергу попросив усіх своїх читачів не нехтувати сигналами тривоги і читати книжки з історії України. А сам він збирається найближчим часом придумати нове, глибинне українське меню.

Раніше Євген Клопотенко ділився рецептом пирога з яблук.

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