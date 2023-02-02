Воював на боці окупантів: чемпіона Європи вбито на Донбасі

Чемпіон Європи та срібний призер абсолютного чемпіонату Європи з кіокушинкай-карате Сергій Увіцький, воюючи на боці окупантів, був ліквідований на Донбасі.

Колишньому спортсмену, який останнім часом обіймав посаду генерального секретаря федерації кіокушинкай росії, був 41 рік, мав звання заслуженого спортсмена країни-окупанта. Вирушив воювати у складі добровольчого загону «Союз» РСБІ, до складу якого входять понад сотня колишніх та чинних спортсменів. У грудні 2022-го вони пройшли навчання в Чечні, в Гудермеському центрі, а з 5 січня цього року загін відправили на Донбас, де Увіцький пробув зовсім недовго.

«Він був володарем одного з найпотужніших лоу-кіків у сучасному кіокушині, — написали про загиблого окупанта на порталі Superkarate.ru. — Сергій Увіцький із Пермі, закінчив місцевий національний дослідницький політехнічний університет. Майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи, срібний призер чемпіонату Японії та абсолютного чемпіонату Європи, багаторазовий переможець різних російських та міжнародних турнірів. Був генеральним секретарем Федерації кіокушинкай росії, володар чорного поясу третього дана. Боєць, який входив до еліти російської команди бойових мистецтв упродовж усієї своєї кар'єри».

Участь російського каратиста (а також багатьох інших спортсменів) та його смерть на війні в Україні ще раз спростовує твердження, яким багато людей спорту люблять прикриватися, що «спорт поза політикою». Тому Міжнародному олімпійському комітету (МОК) та його президенту Томасу Баху варто серйозно подумати, перш ніж приймати рішення про допуск спортсменів росії та білорусі до участі в Олімпійських іграх, які відбудуться наступного року в Парижі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон росії з хокею Олександр Подставкін став «хорошим руським» на війні в Україні.

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