Усіх під рушницю: стало відомо, як готується лукашенко до війни

Держпропаганда білорусі активно пускає димову завісу. Намагається переконати, що лукашенко воювати не має наміру. Однак підготовка до війни йде повним ходом. Ознак предостатньо, пише Telegram-канал «Мінська семибоярщина».

«Не будемо наводити загальновідомі приклади посиленої мілітаризації ВПК, вибухового зростання чисельності ПВК «ГардСервіс», розконсервації бронетанкової техніки, масового пошиття комплектів обмундирування тощо. Будь-яка підготовка до війни стартує з пошуку і планування фінансів. Місто Брест — прикордоння з Україною та Польщею. Красномовний приклад планомірного переведення країни на військові рейки. У місцевому міському бюджеті на 2023 рік сховали нову військову статтю видатків. На забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації передбачено $ 1 млн 776 тис.

Багато це чи мало для обласного центру? По-перше, стаття «витрат» призову на війну в поточному році злетіла в 74 (!) рази. По-друге, до кінця минулого року міськвійськкомат спішно записав у рекрути трохи менше ніж 70 тисяч мешканців Бресту, зобов'язаних воювати. По-третє, призов на криваву м'ясорубку фінансує кожен працездатний житель Бресту із прибуткового податку«

Одним словом, додає автор телеграм-каналу, пряма дорога на фронт забезпечена владою, та ще й за рахунок самих городян. Якось варто віддячити «народним обранцям» за таку турботу.

«Військовий бюджет Бреста — не виняток, а бюджетне правило. Точно така стаття витрат знайдеться в бюджеті кожного міста, району та області. Помилуйтеся на сторінці свого виконкому, поки не засекретили. Палац планує загнати «під рушницю» всю країну, розпорядитися життям призовників на свій розсуд. Мимохідь здирають із білорусів $ 197 млн на безглуздий військовий похід проти сусідніх народів. Хтось укотре скаже: я до війни ні при чому, я не агресор. Можливо воно й так, але явно не в цьому випадку. Будемо мовчки платити?«

Нагадаємо про заяву міноборони білорусі: «Російські комплекси „Іскандер“ на нашій території готові до виконання завдань».

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