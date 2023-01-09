«Тренуються вести міські бої»: росія і білорусь запланували щось недобре

росія та білорусь активізували спільні військові навчання. Вони спираються на досвід російських військових, які воювали в Україні, і роблять акцент на міських боях. Як передає Reuters, про це в неділю повідомив телеканал Міністерства оборони білорусі.

Міністерство оборони білорусі заявило 5 січня, що Москва і Мінськ посилили своє спільне військове угруповання в білорусі озброєнням, особовим складом і спеціальною технікою і планують провести спільні повітряні навчання.

«Регіональні угруповання (російської та білоруської) армій практично безперервно проводять навчання. Інтенсивність навчань зростає. Мета — бути готовими дати відсіч агресору на всіх фронтах», — йдеться в повідомленні каналу Міноборони білорусі.

В повідомленні йдеться про те, що особлива увага приділяється веденню бойових дій у населених пунктах, щоб військовослужбовці могли впоратися з ситуацією, коли противник займає вогневі позиції у різних будівлях. Білоруська опозиція заявила 7 січня, що побоюється можливої мобілізації в білорусі на підтримку російського вторгнення в Україну. За словами колишнього міністра культури Павла Латушки, який проживає у вигнанні у Варшаві, можна також спостерігати, що російська військова присутність у білорусі неухильно зростає.

білорусь, найближчий союзник Москви, не брала безпосередньої участі у війні росії проти України, але, тим не менш, надала росіянам свою територію та авіабази. З білоруської території російські війська повели наступ у напрямку столиці України, Києва, на початку вторгнення наприкінці лютого минулого року.

Нагадаємо заяву диктатора лукашенка про те, що білоруські та російські військові готуються «як одне угруповання, як одна армія».

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