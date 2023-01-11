Тренуються вже кілька місяців: у білорусі створюють приватну військову компанію

Єдине в білорусі приватне охоронне підприємство «ГардСервіс» отримало дозвіл від олександра лукашенка мати вогнепальну зброю. Це підприємство суттєво збільшило чисельність співробітників та готується до участі у військових діях. Про це DW розповів представник Об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки Валерій Сахащик. За наявною інформацією, персонал «ГардСервіс» тренується вже кілька місяців.

Цю компанію можуть використовувати у диверсійно-розвідувальних групах.

На думку Валерія Сахащика, співробітників «ГардСервісу» готують до участі в бойових діях. Їхнє навчання проходить на кількох білоруських полігонах.

«Я знаю, що офіцери 5-ї бригади спецназу (базується у Мар'їній Гірці Мінської області. — Ред.) тренують співробітників „ГардСервісу“ на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки „Динамо“, там також проходять активні дії», — розповідає Валерій Сахащик.

За наявною інформацією, зараз кількість бійців ПВК становить понад тисячу осіб. Підготовка та набір кадрів тривають уже кілька місяців. Збільшення кількості персоналу відбувається за рахунок офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів. Перевага надається тим, хто служив у силах спеціальних операцій, а також у спецпідрозділах силових відомств білорусі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росія та білорусь активізували спільні військові навчання. Вони спираються на досвід російських військових, які воювали в Україні, і роблять акцент на міських боях.

Фото у заголовку dw.com

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