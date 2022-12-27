«Російські комплекси „Іскандер“ на нашій території готові до виконання завдань»: заява міноборони білорусі

Російські зенітно-ракетні комплекси «Іскандер», розгорнуті рф на території білорусі, повністю готові до виконання завдань за призначенням. Про це заявив високопоставлений представник міноборони білорусі, повідомляє Reuters.

«Наші військовослужбовці та екіпажі повністю завершили підготовку в об'єднаних центрах бойової підготовки збройних сил російської федерації та республіки білорусь, — повідомив начальник ідеологічного управління міністерства оборони Леонід Касінський у відеоролику, розміщеному в телеграмі. — Сьогодні ці види озброєння знаходяться у бойовій готовності та повністю готові до виконання завдань за призначенням».

Його заява пролунала в той час, коли мінськ стикається з посиленим тиском з боку москви, щоб приєднатися до російського вторгнення в Україну. Невідомо, скільки комплексів «Іскандер», здатних нести ядерні боєголовки, розміщено в білорусі. Про їх розгортання президент путін оголосив у червні.

Тиждень тому самопроголошений білоруський лідер олександр лукашенко на спільній пресконференції зі своїм російським колегою путіним заявив, що білорусь перевела поставлені росією ракетні комплекси С-400 та «Іскандер» у бойовий режим очікування.

Нагадаємо, нещодавно заступник командира полку Кастуся Калиновського Вадим Кабанчук заявив «ФАКТАМ», що вони хотіли б, щоб України визнала білорусь окупованою росією.

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