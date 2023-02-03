Літак, чотири танки та 840 окупантів: названо втрати ворога за добу

Минулої доби в боях на сході та півдні України ЗСУ ліквідували ще близько 840 загарбників, яких путін посилає в бій все з меншою кількістю бронетехніки. Про це свідчить і статистика ворожих втрат — за добу знищено три танки і шість бойових броньованих машин.

Також ЗСУ вдалося збити літак армії рф.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом же брухтом на українській землі стали вже 3215 ворожих танків, 2215 ББМ, 460 систем реактивного залпового вогню та сотні одиниць інших знарядь убивства українців.

В коментарях до оперативних даних Генштабу українці відзначають, що саме з цих оптимістичних цифр звикли починати свій ранок, тож вдячні ЗСУ за ратну працю, мужність і стійкість.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії «накрили» пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

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