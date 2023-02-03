Протягом минулої, 344-ї доби протистояння російському повномасштабному вторгненню Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу «Мерлін». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника, повідомляють у Генеральному штабі.

Своєю чергою агресор не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжуючи завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Так, протягом минулої, 344-ї доби протистояння ворог завдав 4 ракетних ударів, два з них — по цивільній інфраструктурі Краматорська (Донецька область), а також 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об’єктах Херсонщини та Миколаївщини. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни.

На лінії зіткнення ворог, зазнає великих втрат, але не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Так, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Неспокійно й на Слобожанському та Куп'янському напрямках — ворог піддав артилерійським обстрілам десятки міст і сіл Харківської області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них — Времівка Донецьокої області; Гуляйпільске і Кам’янське на Запоріжжі, а також Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Бургунка, Новотягинка та Кізомис Херсонської області.

Нагадаємо, що під час ракетного удару по Краматорську 2 лютого було зруйновано житловий будинок, загинули троє мирних мешканців, ще 21 людина постраждала.



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