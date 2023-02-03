З днем ангела Максима: щирі вітання у віршах та прозі

3 лютого віряни вшановують пам'ять релігійного публіциста та перекладача Максима Грека. В народі його прозвали розрадником.

Цього дня заведено вітати з іменинами чоловіків на ім'я Максим.

За православним календарем іменини Максима також відзначають: 26, 29, 31 січня, 3, 12, 19 лютого, 4, 19 березня, 2, 23 квітня, 4, 11, 13, 27 травня, 1, 30 червня, 4 липня, 12, 13, 24, 26 серпня, 2, 6, 18, 28 вересня, 8, 22 жовтня, 5, 10, 12, 20, 24 листопада, 5 та 19 грудня.

«ФАКТИ» зібрали яскраві листівки та теплі привітання з іменинами.

Максим — ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагань.

З днем ангела Максима!

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай же Максу помагає,

Янгол-покровитель!

***Максиме, сьогодні твій День ангела. Нехай у тебе на цілий рік виростуть крила, які допоможуть легко подолати всі труднощі та негаразди. Бажаю щирого та взаємного кохання, успіхів у роботі й стабільно високого доходу.

***Вітаю з Днем ангела тебе, Максиме. Хочу побажати, щоб твій шлях завжди був висвітлений добром і щастям, щоб у житті було багато радості та любові, щоб у роботі чекав тебе успіх і успіх, щоб щастя та щастя були твоїми вірними супутниками.

***Максиме, вітаю тебе зі святом! Бажаю мати гарну мету в житті. Безліч можливостей та відсутність будь-яких перешкод при досягненні бажаного. Міцне здоров'я, щаслива душа та велике серце. Нехай все виходить краще!

Нагадаємо, нещодавно свої іменини відзначали чоловіки під назвою Антон.

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