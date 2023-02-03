З днем ангела Максима: щирі вітання у віршах та прозі
3 лютого віряни вшановують пам'ять релігійного публіциста та перекладача Максима Грека. В народі його прозвали розрадником.
Цього дня заведено вітати з іменинами чоловіків на ім'я Максим.
За православним календарем іменини Максима також відзначають: 26, 29, 31 січня, 3, 12, 19 лютого, 4, 19 березня, 2, 23 квітня, 4, 11, 13, 27 травня, 1, 30 червня, 4 липня, 12, 13, 24, 26 серпня, 2, 6, 18, 28 вересня, 8, 22 жовтня, 5, 10, 12, 20, 24 листопада, 5 та 19 грудня.
«ФАКТИ» зібрали яскраві листівки та теплі привітання з іменинами.
Максим — ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагань.
З днем ангела Максима!
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаємо,
І щодня й щомиті,
Хай же Максу помагає,
Янгол-покровитель!
***Максиме, сьогодні твій День ангела. Нехай у тебе на цілий рік виростуть крила, які допоможуть легко подолати всі труднощі та негаразди. Бажаю щирого та взаємного кохання, успіхів у роботі й стабільно високого доходу.
***Вітаю з Днем ангела тебе, Максиме. Хочу побажати, щоб твій шлях завжди був висвітлений добром і щастям, щоб у житті було багато радості та любові, щоб у роботі чекав тебе успіх і успіх, щоб щастя та щастя були твоїми вірними супутниками.
***Максиме, вітаю тебе зі святом! Бажаю мати гарну мету в житті. Безліч можливостей та відсутність будь-яких перешкод при досягненні бажаного. Міцне здоров'я, щаслива душа та велике серце. Нехай все виходить краще!
Нагадаємо, нещодавно свої іменини відзначали чоловіки під назвою Антон.86
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