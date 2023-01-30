З Днем ангела Антона: щирі привітання та красиві листівки

Нещодавно всі святкували іменини Тетяни, а сьогодні, 30 січня, час привітати з Днем ангела всіх Антонів.

Антон з давньоримського перекладається як «гідний похвали» або «той, що вступає в бій». Ім'я утворене від давньоримського Антоній. Так називали хлопчиків в аристократичних сім'ях, ім'я вважалося ознакою знатного роду.

Жіночий варіант імені — Антоніна — також має войовниче забарвлення, хоча також пов’язане з грецьким коренем anthos, тобто «квітка».

Тож привітайте рідних і близьких Антонів і Антонін, а також усіх знайомих Антоновичів.

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Хай Ангел вбереже і захистить.

Крильми прикриє мов мале дитя.

Щасливу саму, неповторну мить

Розтягне довжиною у життя.

Антон, в цей чудовий, гарний день

Так хочеться багато побажати:

Добра, здоров’я, дорогих людей

Які любов' ю вміють зігрівати.

Ясного неба, і легких доріг,

І мрія заповітна хай здійсниться.

Хай щастя переступить твій поріг

І у душі назавжди залишиться.





***

Нехай літа волошками цвітуть!

Життя ясне дарує Ангел з неба,

Хай щастя й радість в дім твій увійдуть,

І у душі оселяться у тебе!

З днем Ангела, з чудовим, гарним днем.

Хай буде доля сонечком зігріта

Хай Ангел захищає від проблем,

А у житті завжди квітує літо.





***

Антоніно, з днем Ангела щиро вітаю,

Блакитного неба і щастя без краю!

Здоров’я прекрасного, дуже міцного

Везіння, терпіння і ласки від Бога!

Хай Ангел тебе береже й захищає,

І долі щасливої в Бога благає.

Хай радість і усмішки в серці квітують,

А люди хороші добро хай дарують.

Нагадаємо, непоганим варіантом святкового пригощання іменинників і їх гостей будуть ароматне какао «як із дитинства» та лимонно-сирний кекс.

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