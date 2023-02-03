Титулований український спортсмен загинув під мінометним обстрілом на Луганщині (фото)

Щодня війна з жорстокими російськими окупантами забирає сотні наших воїнів, які стали на захист рідної землі, серед яких чимало чинних та колишніх спортсменів.

Черговою жертвою кровопролитної війни став 34-річний володар Кубка України з бодібілдингу та фітнесу, багаторазовий призер різних чемпіонатів та турнірів Дмитро Підопригора. Як повідомляє сайт Національної федерації бодібілдингу України, спортсмен із Харкова загинув внаслідок мінометного обстрілу позицій, які займав його підрозділ у Білогорівці на Луганщині.

«У мирному житті ми всі знали Дмитра Підопригору як позитивну, життєрадісну людину, хорошого сім'янина, успішного спортсмена та тренера. Сім'я ФББУ висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Підопригори. Дмитро назавжди залишиться в наших серцях як Герой — захисник нашої України», — йдеться у повідомленні.

Додамо, що у спортсмена залишилися дружина та малолітня дочка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон України з фігурного катання Дмитро Шарпар загинув у боях під Бахмутом.

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