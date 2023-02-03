Євген Кошовий вразив розміром хабара, який йому пропонували за потрапляння в партію

Відомий актор, художній керівник Студії «Квартал 95» Євген Кошовий, який під час війни відзначив п'ятнадцяту річницю шлюбу, зізнався, що міг би збагатитися завдяки дружбі з Президентом України Володимиром Зеленським. За словами Євгена, йому пропонували великі хабарі за те, щоб допоміг потрапити у списки партії «Слуга народу». Одного разу йому пропонували за «сприяння» 10 мільйонів доларів.

«Під час парламентських виборів я міг би стати мільйонером, але ж потім як дивитись в очі. Пропонували 10 мільйонів доларів за те, щоб „завести“ у список партії „Слуга народів“. Це бізнесмен якийсь там. Я кажу: „Та ні“. Він: „Чекай, 10!“. Я: „Нецікаво“. Ти розумієш, як я потім буду йому в очі дивитися? У мене навіть душа до цього не лежить, я ніколи навіть про це не думав, що я десь можу щось взяти, когось завести і потім спокійно сидіти на жопі рівно. Ні, так не виходить. Я не з тих людей», — розповів Кошовий в інтерв’ю YouTube-проєкту «Бомбардир».

Євген запевнив, що навіть заради таких великих грошей не готовий ризикувати своєю репутацією та дружбою з Володимиром Зеленським.

«Я навіть не знаю, як потім би поводився. І це ж би спливло все і потім як дивитись в очі всім, хто тебе поважає, хто тебе дивиться… Це просто остаточно все втратити. Я не готовий заради цього зробити якийсь такий крок», — запевнив актор.

Для себе Кошовий давно вирішив — у політику ні ногою.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як Олена Кравець з «Кварталу 95» спілкується з Володимиром Зеленським після початку війни.

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