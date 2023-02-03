Помер відомий французький дизайнер Пако Рабан

У п'ятницю, 3 лютого, на 89-му році життя помер засновник будинку моди Paco Rabanne, французький модельєр іспанського походження Пако Рабан. Про смерть дизайнера повідомляють на його сторінці у Facebook.

«Будинок Paco Rabanne хоче вшанувати пам'ять нашого далекоглядного дизайнера та засновника, який помер сьогодні у віці 88 років», — йдеться у заяві.

Причин смерті дизайнера не називають.

Пако Рабан народився у 1934 році в Іспанії. Він вважається революціонером у світі моди 60-х.

За освітою Пако був архітектором. Ще під час навчання його зацікавила модна справа, і він почав створювати вдома біжутерію з доступних матеріалів.

Потім Рабан перейшов до створення суконь, використовуючи не тільки тканину, а й папір, метали та пластик.

Саме Пако Рабан став першим, хто під час дефіле на подіумі почав використовувати музичний супровід.

Свою першу колекцію жіночого одягу він представив у 1966 році у Парижі. Моделі вийшли на подіум у вбранні з паперу, пластику, металу.

У 1969 Пако Рабан створив свої перші парфуми Calandre, а в 1973 представив чоловічий аромат Paco Rabanne pour Homme.

Пако Рабан неодноразово відвідував і Київ. У 2006 році він був у столиці України з виставкою графіки.

«Україна нагадує мені зараз квітку, яка на очах розкриває свої пелюстки», — так він описав побачене після Помаранчевої революції.

Модельєр написав про свою творчість п'ять книг.

Наразі бренд Paco Rabanne належить іспанському модному концерну Puig.

Нагадаємо, 29 січня відбулося прощання з художником-мультиплікатором В'ячеславом Назаруком, який помер на 82-му році життя.

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