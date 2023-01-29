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Культура та мистецтво

Кіт Леопольд та інші: помер творець знаменитих радянських мультфільмів

19:08 29 січня 2023
В&#39;ячеслав Назарук

У неділю, 29 січня, відбулося прощання з художником-мультиплікатором В'ячеславом Назаруком, який помер напередодні на 82-му році життя.

Назарук працював над створенням таких відомих мульфільмів, як «Крихітка Єнот», «Будинок для леопарда», «Мама для Мамонтя», а також над серіалом про кота Леопольда. Довгі роки В'ячеслав Назарук працював на «Союзмультфільмі», а потім був запрошений на студію Діснея для читання лекцій з теорії малюнка, живопису та композиції. Останні роки він писав картини.

Нагадаємо, що нещодавно на 85-му році життя помер відомий грузинський співак, актор та заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе.

Фото зі сторінки Сергія Капкова в соцмережах

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