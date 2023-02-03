«Мої побратими добре знають Лієва та його внесок в обороноздатність»: генерал Галушкін про роботу ексчиновника

Бригадний генерал Юрій Галушкін обурився через інформаційну атаку на вже колишнього т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександра Лієва та написав листа на підтримку ексчиновника. Олександр Лієв оприлюднив текст на своїй сторінці у Фейсбуці.

«На момент повномасштабної військового вторгнення рф в Україну, я, бригадний генерал Юрій Галушкін, був командувачем Сил територіальної оборони ЗС України. В ті дні особливо гостро стояло питання забезпечення зброєю боєприпасами бригад і батальйонів ТрО в усіх областях України, адже сили ТрО було утворено лише за декілька місяців до вторгнення та їх комплектація не була завершена. 28 лютого 2022 року Олександр Лієв за дорученням міністра оборони України доєднався до забезпечення зброєю і боєприпасами Сил ТрО», — йдеться в листі генерала.

За його словами, завдяки організованій Лієвим логістичній системі, протягом 30 діб до в/г ТрО було доставлено десятки тисяч одиниць зброї та десятки тон боєприпасів і засобів індивідуального захисту.

«Доставка здійснювалася, в першу чергу, в зони активних бойових дій: Київщину, Херсонщину, Донеччину, Луганщину, Миколаївщину, Харківщину, Житомирщину, Сумщину, Полтавщину, Чернігівщину, Запоріжчину. Мої побратими, командири бригад ТрО добре знають Лієва та його внесок в нашу обороноздатність», — повідомив Галушкін.

Він розповів, що був із Лієвим майже цілодобово на зв’язку і подякував йому за роботу. Також Галушкін обурився інформаційній атаці на Лієва.

«Вдячний за його роботу та стверджую, що саме його оперативні та злагоджені дії були одним із важливих чинників, що дав можливість швидко розгорнути Сили територіальної оборони та дати гідну відсіч збройній агресії рф. Обурює інформаційна атака, яку приходиться переживати Олександру та його сім’ї. Хочу висловити слова підтримки. Слава Україні!», — написав генерал.

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