Скандал з чиновником Міноборони: у відомстві повідомили про звільнення Лієва

Скандал в Міністерстві оборони України набирає нових обертів. За власним бажанням звільнили тимчасово виконувача обов'язки керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки міністерства Олександра Лієва.

Про це повідомили у відомстві.

Відомо, що навколо Лієва стався скандал через його проросійські погляди, зокрема, висловлювання про окупований Крим. Крім того, у чиновника нібито є російський паспорт.

При цьому у відомстві відмітили, що у міністерства немає підтверджень того, що в Лієва є російський паспорт.

«На етапі працевлаштування до міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було. Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність в Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до міноборони не надавалося», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, з літа 2022 року очільник Міноборони Олексій Резніков призначив Олександра Лієва

підписувати збройні контракти міністерства.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що саме від Лієва залежить, у кого, за скільки та яку зброю та військову техніку купує Україна. За словами Шабуніна, Лієв у березні 2014-го закликав Київ «почути Крим» та «легалізувати референдум» на півострові.

Пізніше сам чиновник відреагував на інформацію ЦПК щодо Криму. Лієв заявив, що це «сфабрикований вкид», спрямований проти міністра оборони.

У ЗМІ також з'явилася інформація, що у виконувача обов'язки керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва нібито знайшли російський паспорт. Сам він стверджує, що ніколи не отримував паспорт рф.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомив про підозру колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, колишньому керівнику компанії «Промоборонекспорт» Володимиру Терещенку, а також ексзаступнику директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому.

У січні у зв'язку зі скандалом з закупівлями продуктів для військових за завищеними цінами, Шаповалов подав у відставку.

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