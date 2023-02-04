Поточний тиждень, який астрологи характеризували як позитивний і продуктивний, завершується днем негативних космічних енергій. Сьогодні варто виявити обережність, уникати слів та вчинків, про які згодом доведеться пошкодувати. Сварки можуть виникати просто на порожньому місці. Тож сьогодні зірки радять тримати емоції під контролем. Важливими справами краще зайнятися іншими днями, а сьогодні зосередитися на повсякденних, домашніх справах.

Овен

Ви будете налаштовані на отримання нових вражень. Зростає роль дружнього спілкування. Більше часу проводьте у колі людей, яким близькі ваші інтереси. Якщо ви дотримуєтесь дієти або займаєтеся спортом, то настав час зробити перерву, пише slovofraza.com.

Телець

He варто планувати на цей день заняття, що вимагають фізичної чи психологічної витривалості, тривалої концентрації уваги. Побалуйте себе сьогодні чимось приємним, особливо якщо на це у вас були заздалегідь відкладені гроші.

Близнюки

Це невідповідний час для спілкування, укладання угод. До пропозицій, що надходять, поставтеся обережно, не переоцінюйте свої сили і можливості партнерів. У фінансових питаннях проявіть стриманість і утримайтеся від покупок, у яких немає особливої потреби.

Рак

Зірки радять триматися впевнено і у жодному разі не здаватися, навіть якщо вам буде здаватися, що обставини сильніші за вас. Зараз з'явиться шанс набути цінного професійного, а також життєвого досвіду, відточити раніше отримані навички на ділі.

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Лев

Нові ідеї можуть бути реалізованими. Доведеться витрачати набагато більше енергії на справи, які раніше давалися легко. Порадувати можуть звістки від близьких людей. Ваші поради виявляться корисними для тих, хто звернеться до вас по допомогу.

Діва

Можна планувати, давати обіцянки, шукати інформацію та заводити нові зв'язки. Не ігноруйте поради та настанови досвідченіших людей. День підходить для наведення ладу у справах, генерального прибирання або невеликого косметичного ремонту в домі.

Терези

Розташування планет у цей день благоволіє подорожам. Кудись поїхати та відпочити для вас, та й для ваших близьких, буде справжнім благом. Це дозволить поповнити запас сил та енергії, а знайомство з визначними пам'ятками значно розширить кругозір і доставить масу позитивних емоцій.

Скорпіон

Постарайтеся не нервувати через дрібниці, прораховувати свої дії на один крок уперед. В особистому житті може виникнути непорозуміння. Якщо у поведінці когось із родичів вас щось не влаштовує, не поспішайте кидатися у бій. Найкраще поясніть спокійно, що вам не подобається.

Стрілець

Сьогодні вас може захлеснути хвиля сумнівів, і ухвалити якесь рішення буде нелегко. Багато чого може опинитися на межі зриву не з вашої вини. Але сприйміть усе, що відбувається, як випробування, яке потрібно гідно пройти. Постарайтеся не з'ясовувати стосунки з коханою людиною.

Козеріг

Можна братися за нові справи, спробувати розширити коло спілкування. Використовуйте цей час для оновлення реальних та віртуальних контактів. Не варто позбавляти себе маленьких задоволень, тому що від цього залежатимуть ваші настрій та самопочуття.

Водолій

Цього дня перед вами можуть бути поставлені нові завдання. Важливо зберігати холодність розуму і в усьому керуватися логікою та здоровим глуздом. За складні справи варто братися тільки якщо у вас є надійні помічники. Образи та розбіжності можуть виникнути в особистому плані, але намагайтеся тримати себе в руках.

Риби

У цей час варто обмежитися нескладними справами. Від масштабних починань краще поки що відмовитися. Уникайте фізичних, емоційних та серйозних розумових навантажень. Вечір підходить для шопінгу. Вдалими будуть поїздки, зустрічі з давніми друзями та родичами.

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Фото Pixabay

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