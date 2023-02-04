«Це найбільша здобич путіна»: росія захоче захистити Крим за будь-яку ціну

Напад росії на східну Україну здається неминучим, навіть якщо Київ чекає весняних поставок зброї, щоб почати контрнаступ на півдні країни, вважають європейські та американські чиновники, опитані агентством Bloomberg. Вони додають, що жодна зі сторін не зможе схилити шальки терезів на свою користь найближчим часом. За оцінками чиновників, які побажали залишитися анонімними, російський напад з боку Білорусі є малоймовірним. Російські війська можуть зосередитися на тому, щоб відтіснити українську армію якомога далі від Криму.

Згідно з повідомленнями, підтримка Заходу допомагає Україні стримувати російські атаки, але поки що її недостатньо для того, щоб Київ повернув собі значну частину своєї території. Танки на полі бою можуть з'явитися не раніше пізньої весни. Це означає, що війна триватиме щонайменше до кінця року.

Як пише видання, труднощі усвідомлює і українське керівництво, яке очікує зіткнутися з 300 000 ворожих військових на лінії фронту — набагато більшою кількістю, ніж на початковій фазі конфлікту рік тому. Очікується, що запаси боєприпасів також закінчаться. Затяжна війна може бути гарною новиною для москви, якщо росія зможе утримати окуповані території.

Це створить тиск на Володимира Зеленського, який неодноразово заявляв, що його країна не піде на жодні поступки і хоче повернути анексований у 2014 році Крим. Україні, щоб підготуватися до весняного наступу, можливо, доведеться вивести свої війська з Бахмута, що, можливо, стане «символічною перемогою для росії». Обидві сторони у війні намагатимуться використати елемент несподіванки.

росія може спробувати відтіснити українську армію якомога далі від Криму, який є найбільшою здобиччю володимира путіна і який він хоче захистити понад усе. За словами високопоставленого американського чиновника, малоймовірно, що Київ зможе повернути півострів найближчим часом. Україна, однак, може серйозно перешкодити планам путіна на найближчі місяці, якщо їй вдасться повернути собі Мелітополь до кінця літа і розділити російську армію між Кримом і сходом країни.

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