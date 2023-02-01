Найближчі два-три місяці будуть вирішальними у цій війні, — Данилов

Найближчими місяцями росія може розпочати новий наступ. Про це в інтерв'ю Sky News заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

На його думку, наступ може бути з півночі, півдня та сходу. Тому наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні в Україні.

Данілов зазначив, що росія готується до максимального загострення, збирає всі сили, які у неї є, проводить навчання, тренування.

Він вважає, що найскладніші бої української армії ще попереду.

«І вони будуть цього року. Будуть у найближчі два-три місяці, які стануть вирішальними у цій війні», — пояснив Данілов, додавши, що ЗСУ потрібно більше західного озброєння.

Танки вже перебувають, але малоймовірно, що решту встигнуть поставити своєчасно.

Секретар РНБО припускає, що участь у новому масштабному наступі росії прийматиме приблизно половина з понад 320 тис. мобілізованих. І частину з них уже перекинуто в Україну.

Водночас, Данілов заявив, що українська армія готова до всіляких сценаріїв. Наразі Сили оборони більш підготовлені до нового наступу росії, ніж рік тому.

Чиновник відзначив велику підтримку з боку західних партнерів, особливо Великобританії.

Він також упевнений, що перемога ЗСУ неминуча, бо весь світ на боці української армії.

Водночас західні офіційні особи заявляють, що немає ознак того, що росія готує щось специфічне на 2023 рік.

Про стан ворожої армії, про прогнози подальшого розвитку подій на фронті, постачання Україні західної зброї в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Героя України, колишнього командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-лейтенанта Михайла Забродського.

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