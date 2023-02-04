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Український акробат завдяки стрибку «Ураган» виграв перше в кар'єрі «золото» Кубку світу (відео)

15:26 4 лютого 2023
Дмитро Котовський

21-річний українець Дмитро Котовський тріумфально виступив на етапі Кубка світу з лижної акробатики, що пройшов у місті Дір Веллі (США).

У суперфіналі уродженець Рівного успішно виконав один із найскладніших стрибків «Ураган» у своїй дисципліні — потрійне сальто із п'ятьма гвинтами (фул-тріпл фул-фул). Набравши в сумі 138,32 бали, наш співвітчизник залишив позаду китайців Лі Тяньма та Чен Шуо.

До речі, це вже не перші нагороди для Котовського цього року — раніше, у січні, він завоював «срібло» та «бронзу» на етапі Кубку світу, що проходив у канадському Ле-Реле. А от «золото» стало для Дмитра першим у дорослій кар'єрі. Таким чином, підростає гідна зміна для нашого олімпійського мультимедаліста, володаря «золота» Пхенчхана-2018 та «срібла» Пекіна-2022 Олександра Абраменка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Анастасія Меркушина вперше стала чемпіонкою Європи з біатлону.

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