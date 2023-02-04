Початківцям щастить: 18-річна дівчина вперше зіграла у лотерею та виграла 36 млн доларів

У суботу, 4 лютого, 18-річна Джулієт Ламур отримала чек на 48 мільйонів канадських доларів, що відповідає приблизно 36 мільйонам доларів США. Дівчина виграла ці гроші у національну лотерею. І удалося їй це з першої спроби! Джекпот випав на перший лотерейний білет, який міс Ламур придбала у своєму житті!

Джулієтт стала найюнішою переможницею в історії Національної лотереї Канади. Вона розповіла CBC, що спробувати успіх їй порадив батько. Білет дівчина купила на початку січня. Тираж відбувся 7 січня, але Ламур забула про нього.

І ось майже через місяць вона почула в новинах, що хтось з її рідного міста в провінції Онтаріо зірвав великий виграш у лотерею. Щасливчик не з'явився. Організатори лотереї чекають, коли власник квитка заявить про себе.

Джулієт почула цю новину, коли була на роботі. Вона дістала свій мобільний, увійшла до програми національної лотереї та… На дисплеї заблимав напис «Переможець!»

«Я плакала. Це були сльози щастя, звісно. Колеги дивилися на мене та не розуміли, що відбувається. Потім почали кричати від радості за мене. Я зателефонувала додому мамі. Начальник сказав, що я можу піти з роботи раніше. Але мама була проти. Вона сказала, що я маю доопрацювати до кінця дня і виконати всі свої обов'язки», — згадує Джулієт.

«Досі не можу повірити, що я зірвала джекпот з першим у моєму житті лотерейним білетом», — зізнається дівчина.

Батько Джулієт працює менеджером з управління фінансами. Міс Ламур вирішила не розкидатися грошима та розпорядитися ними максимально раціонально. Більшість виграшу вона інвестує в компанії, які їй рекомендує батько.

Суму, що залишилася, Джулієт має намір витратити на своє навчання і подорожі. Зараз вона поєднує роботу з навчанням в університеті на факультеті біології. Проте вона завжди мріяла стати лікарем. Тепер вона має гроші для цього. Не потрібні позички чи гранти.

«Щойно закінчу навчання, ми з сім'єю оберемо будь-який континент і відправимося його дослідити. Я хочу побувати в різних країнах, познайомитися з їхньою історією та культурою, спробувати їхню їжу та послухати їхні мови», — ділиться своїми планами Джулієт Ламур.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у п'ятницю, 13 січня, у США було зірвано одного з найбільших джекпотів в історії. Лотерейний білет, який виграв 1 мільярд 350 мільйонів доларів, купили в штаті Мен.

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