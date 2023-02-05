39.51 / 40.34 42.56 / 43.65
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Українським сім’м обіцяють грошову допомогу у розмірі 27 тисяч грн: як отримати

9:45 5 лютого 2023
Українським сім'м обіцяють грошову допомогу у розмірі 27 тисяч грн: як отримати

Громадяни України можуть отримати грошову допомогу від нового фонду Ukrainely, і прийом заявок уже розпочався. Максимальний розмір виплат одному отримувачу може скласти 27 тисяч гривень, однак у фонді можуть узгодити і меншу суму, йдеться на сайті програми.

Пріоритетом підтримки є сім'ї з дітьми, які через війну опинилися у скрутних життєвих обставинах. Тож претенденти мають надати особисту інформацію, розказати про свою родину та ситуацію, в якій опинилися. Також вам буде потрібно буде вказати суму, на яку ви розраховуєте, і бути готовими, що узгодять лише частину запитаних коштів.

Коли фонд перевірить вашу заявку, кошти будуть перераховані на вашу банківську картку. Оплата буде здійснюватися частинами .

Важливо, що заявку на допомогу можуть податися тільки ті хто знаходиться в Україні.

Подати заявку можна за посиланням.

Загалом же Фонд має декілька програм для підтримки українців :

  • підтримка сімей під час війни;
  • підтримка внутрішньопереміщених осіб;
  • підтримка військових та тероборони.

Нагадаємо, нині діють також програми підтримки тих українців, які через війну опинилися за кордонами нашої країни.

Фото unicef.org/

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Жерар Піке та Клара Чіа Марті

Дражнять Шакіру? Піке та його нова пасія виклали в мережу «голе» фото з ліжка

Ані Лорак

«Боягузтво й егоїзм»: рашисти пригрозили мовчунці Лорак, якщо вона не висловить підтримку путіну та російським окупантам

Гривні

Деяким українцям виплатять по 2200 гривень: хто може претендувати на кошти

Салем з семирічною донькою

«Буде моєю дочкою»: відомий телеведучий має намір вдочерити дівчинку, яку врятував з-під обстрілів на фронті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту