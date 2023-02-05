Українським сім’м обіцяють грошову допомогу у розмірі 27 тисяч грн: як отримати

Громадяни України можуть отримати грошову допомогу від нового фонду Ukrainely, і прийом заявок уже розпочався. Максимальний розмір виплат одному отримувачу може скласти 27 тисяч гривень, однак у фонді можуть узгодити і меншу суму, йдеться на сайті програми.

Пріоритетом підтримки є сім'ї з дітьми, які через війну опинилися у скрутних життєвих обставинах. Тож претенденти мають надати особисту інформацію, розказати про свою родину та ситуацію, в якій опинилися. Також вам буде потрібно буде вказати суму, на яку ви розраховуєте, і бути готовими, що узгодять лише частину запитаних коштів.

Коли фонд перевірить вашу заявку, кошти будуть перераховані на вашу банківську картку. Оплата буде здійснюватися частинами .

Важливо, що заявку на допомогу можуть податися тільки ті хто знаходиться в Україні.

Подати заявку можна за посиланням.

Загалом же Фонд має декілька програм для підтримки українців :

підтримка сімей під час війни;

підтримка внутрішньопереміщених осіб;

підтримка військових та тероборони.

Нагадаємо, нині діють також програми підтримки тих українців, які через війну опинилися за кордонами нашої країни.

Фото unicef.org/

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