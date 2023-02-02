Ще дві організації надають допомогу українцям в Польщі: як отримати кошти

В Польщі, яка змінює правила перебування та отримання допомоги для українців, біженців фінансово підтримують Міжнародна організація IFRC та Польський Червоний Хрест

Як повідомляє ukrainianinpoland. pl, на фінансову допомогу від IFRC можуть розраховувати українці, які проживають у місті Кельце або поруч. В першу чергу допомога надаватиметься таким категоріям:

Громадяни України, який виїхали із країни після 24.02;

Біженці, які ще не отримувати кошти від інших гуманітарних організацій (таких як УВКБ ООН чи IRC);

Українські родини, які мають в сім’ї хоча б одну дитину, якій ще не виповнилося 18 років.

Сім’ї, які складаються виключно з осіб, які старші за 50 років;

Родини, які мають в сім’ї не менше двох утриманців (молодше 18 або старше 50 років);

Українці, які мають у сім’ї одну чи кількох осіб із особливими потребами (наприклад, осіб із фізичними вадами, розумовими вадами, психічними захворюваннями).

Батьки-одинаки, які самі утримують дітей. Це може бути як батько, так і мати.

Самотня літня особа, яка є головою в сім’ї.



Окремо наголошується, що важливою умовою є неотримання раніше фінансової допомоги від інших гуманітарних організацій. Якщо ви раніше отримували фіндопомогу, то заявку у вас не приймуть.

Наразі програма діє лише в Кельце, але організатори планують створювати пункти допомоги й у інших містах Польщі.

Для того, аби подати заявку на фінансову допомогу від Червоного Хреста, потрібно завантажити відповідний застосунок у Google Play або у AppStore.

Заявку може подавати лише член родини. Термін — до 14 лютого, але він може бути скорочений, якщо буде перевищено прогнозований ліміт заявок.

Для консультацій українцям радять телефонувати за бескоштовним номером +48 800 088 136.

До заявки у застосунку додають один з документів:

Закордонний паспорт громадянина України.

Посвідчення громадянина України.

Українське посвідчення водія.

Тимчасовий охоронний документ.

Свідоцтво про народження — якщо ви подаєте заявку на дитину або підлітка.

При оформленні заявки також вказується месенджер для спілкування — Viber або WhatsApp.

Якщо у біженця немає телефону, можна завітати до організації особисто — офіс розташовано за адресою ul. Henryka Sienkiewicza 68 у місті Кельце. Робочі дні — з понеділка до п'ятниці, з 8:00 до 15:00.

Про те, які зміни відбулися у низці європейських країн для біженців з України у 2023 році, читайте в матеріалі «Правила змінюються: що потрібно знати українським біженцям у різних країнах» на нашому сайті.

Фото Pixabay

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