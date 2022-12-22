Півмільйона українців отримають фінансову допомогу від ЮНІСЕФ: хто може на неї претендувати

В Україні під час війни ЮНІСЕФ надасть грошову допомогу на загальну суму 102 млн для 123 тисячі багатодітних сімей в Україні. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

«Завдяки співпраці Мінсоцполітики з ЮНІСЕФ 123 тисячі багатодітних сімей і тих, хто має дитину з інвалідністю, отримають від цієї організації суттєву фінансову допомогу, щоб пережити складний зимовий період. Ми вдячні Дитячому фонду ООН і продовжуємо нашу спільну роботу для підтримки родин», — заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Так, перелік отримувачів такої допомоги, зокрема, включає сім'ї з чотирма та більше дітьми, а також родини, які виховують дітей з інвалідністю.

«Грошова допомога від ЮНІСЕФ допоможе найбільш вразливим сім'ям та дітям в Україні пережити прийдешню складну зиму. Додаткові фінансові ресурси дадуть змогу сім'ям придбати найнеобхідніші речі. 70 тисяч шкільних портфелів із канцелярським приладдям, товарами для навчання та творчості, які роздаватимуть на борту потяга „Укрзалізниці“, що прямує на схід України, — це наш спосіб допомогти дітям, які постраждали від війни, вчитися та розвиватися, а також розважатися, що дуже важливо для їхнього психічного здоров'я. Ми сподіваємося, що бодай на ці святкові дні ми зможемо повернути сім'ї до нормального життя попри всю ненормальність ситуації. Грошова допомога та подарунки стануть у пригоді до свят, а також подарують надію та щастя дітям, які впродовж останніх десяти місяців майже щоденно потерпали від війни», — сказав Мурат Шахін, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Як писали «ФАКТИ», ЮНІСЕФ буде виплачувати добавку до зарплати деяким категоріям працівників в Україні.

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