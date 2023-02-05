Обіцяних морозів і снігопадів не чекайте: народний синоптик розповів, коли до України прийде справжня весна

Попри обіцяні синоптиками лютневі морози й снігопади до України знову поспішає потепління завдяки температурним масам з Сахари та Атлантики.

Вони змінять температурний режим у всіх регіонах, пише народний синоптик Станіслав Щедрін.

«Починаючи від 8−10 лютого, до більшої частини Європи, надійдуть стійкі теплі повітряні маси з Сахари та Атлантики», — пише він у соціальній мережі.

Прогноз погоди для Європи та України

Народний синоптик відмічає, що з указаних дат на всій території України до кінця другої декади лютого температура вдень очікується на рівні від +5 до +7 градусів, а вночі стовпчик термометра показуватиме від -3 до +4 градусів.

Щодо опадів, то в період з 10 до 14 лютого їх буде вкрай мало на території всіх регіонів, а натомість прогнозується багато сонця. Водночас з 15 до 16 числа варто очікувати на вогку погоду.

«До речі, остання третя декада лютого повинна бути по-весняному теплою», — резюмував синоптик.

Нагадаємо, згідно з передбаченням пухнастого українського синоптика — бабака Тимка ІІІ, який живе на біологічній станції Харківського національного університету, весна у 2023 році може настати у середині березня. Саме тоді, за прогнозом бабака, варто чекати на потепління,

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