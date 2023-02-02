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Україна

Харківський бабак Тимко дав прогноз, коли в Україну прийде весна

19:34 2 лютого 2023
Бабак Тимко

Степовий бабак Тимко ІІІ, який живе на біологічній станції Харківського національного університету імені Каразіна у селі Гайдари Чугуївського району Харківської області не побачив своєї тіні, коли його дістали з будиночка 2 лютого, бо небо було затягнуте хмарами. Це означає, що весна у 2023 році настане у середині березня. Саме тоді, за прогнозом бабака, варто чекати на потепління, повідомляє Суспільне.

«Тимко сказав, що весна настане обов'язково. Але не раніше, аніж за шість тижнів», — «переклав» прогноз Тимка його доглядач Володимир Ронкін.

Також Тимку поставили питання про те, що треба їсти українцям, щоб бути здоровими: бабак обрав буряк.

Тимку подарували кошик з овочами, печивом та згущеним молоком. Лапкою бабак погасив марки зі своїм зображенням.

В Українському гідрометцентрі зазначають, що День бабака — це свято, щоб привернути увагу до зникнення виду: «До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного стосунку».

Доглядач бабака Тимка Володимир Ронкін розказав, що Тимко погано спить та схуд, це можуть бути наслідком стресу через війну.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня.

Фото: Суспільне Харків

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