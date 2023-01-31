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Погода

Мороз та снігова каша: лютий розпочнеться в Україні з похолодання

15:59 31 січня 2023
Прогноз погоди

В Україні, де січень здивував температурними рекордами, в лютому морози зміцніють, а найближчим часом випадатиме сніг. Про це розповіла відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами до снігу додадуться усілякі супутні явища, наприклад, сильний вітер, ожеледиця, ускладнення ситуації на дорогах та тротуарах.

«1-го лютого в більшості областей України очікується періодично сніг та мокрий сніг, на півдні — переважно хмарно, хіба на Запоріжжі невеликі опади. Вітер північно-західний, помірний, часом із сильними поривами — не варто ходити без шапки. Температура повітря поки що майже не міняється: вночі невеликі 'мінуси'. Вдень передбачається +1+4 градуси, на півночі, північному сході та в Карпатах 0−3 градуси морозу. У Києві лютий розпочнеться снігом, мокрим снігом. На дорогах або снігова каша, або ожеледиця — шановні водії, дуже обережно! Вітер у столиці буде завтра рвучким, з північного заходу. Найближчої ночі -1−3 градуси, завтра вдень 0+2 градуси», — прогнозує Діденко.

Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич вважає, що з 4 по 7 лютого внаслідок надходження холодніших повітряних мас з півночі, температурний фон в Україні знизиться на 3 — 6 °C. Також є можливість встановлення снігового покриву в більшості областей. Таким чином, у першій декаді лютого є всі передумови для класичної зимової погоди зі снігом та помірними морозами, пише «Телеграф».

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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