Відмовилась від «ідеї ідеального порядку вдома» і стала все встигати: як почати отримувати задоволення від прибирання квартири

Попри те, що чистота та затишок вдома завжди підвищують настрій, багато господинь наведенням порядку займатися не дуже люблять. У них навіть погіршується самопочуття, коли стає зрозумілим масштаб майбутніх справ.

Книга «Магічне прибирання. Японське мистецтво наведення ладу» Марі Кондо стала настільною для багатьох жінок світу, особливо молодих господинь. У ній авторка розповіла, як отримувати задоволення від прибирання квартири. Вона давала слушні поради, як позбавитися всього зайвого й залишити вдома тільки ті речі, які роблять людину щасливою.

Письменниця для багатьох господинь стала прикладом для наслідування.

Нещодавно виявилося, що Марі Кондо відмовилася від ідеї ідеального порядку, коли народила третю дитину. Тепер для багатодітної мами важливішим стало проводити більше часу зі своїми дітьми, пише takprosto.

Просто японка змінила свою філософію наведення ладу. Вона вирішила відпустити ситуацію й навчилася насолоджуватися безладом вдома. Щастя не залежить від того, наскільки твоя квартира охайна.

До того ж Марі написала ще одну книгу, в якій розповіла про японський принцип життя кураші. Дослівно це можна перекласти як ідеальний спосіб для проведення часу. Експертка з наведення порядку наголошує на тому, що до повсякденних справ потрібно привносити спокій та щастя.

А це можливо, якщо ти почнеш оточувати себе важливими для тебе речами. Йдеться не лише про одяг та інші домашні речі. З порядку у квартирі починається порядок у голові, у житті. Тому Кондо й дозволяє зараз мінімізувати прибирання у будинку.

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