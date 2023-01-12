Найбільш ефективний спосіб очистити унітаз від вапняного нальоту без «хімії»: киньте в нього прострочений аспірин (відео)
Чищення унітазу — один з найнеприємніших моментів у прибиранні житла. Позбутися іржі на унітазі та бачку допоможе підігрітий оцет. А з вапняним нальотом впораються пігулки шипучого аспірину.
Експерти з прибирання радять не викидати прострочений на кілька місяців аспірин, пише Ukr.Media.
Для того щоб очистити унітаз від нальоту та старого бруду, потрібно кинути 2−3 таблетки шипучого аспірину в унітаз на 20 хвилин. Після цього змити все водою й очистити з боків чистим йоржиком.
При сильних забрудненнях можна залишити пігулки на ніч.
Препарат також здатний видалити серйозні засмічення у раковині та у ванні. Для цього потрібно засипати у зливний отвір 5 пігулок (попередньо подрібнених). Потім додати пару столових ложок оцту. Через 15 хвилин все змити проточною водою.
Нагадаємо, аспірин також чудово видаляє жирні плями на одязі. Він допомагає видалити й накип.144
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