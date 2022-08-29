Генеральне прибирання: 10 лайфхаків для спрощення процесу

Чистота в будинку та затишок завжди підвищують настрій та самопочуття. Тому час від часу ми робимо генеральне прибирання.

Відомо, що чистота запорука здоров'я. Хаос у квартирі створює відчуття розгубленості та дискомфорту, а звідси недалеко і до депресії. Але будь-яке прибирання (не кажучи вже про генеральне) — процес витратний, рутинний і зненавиджений більшістю.

Навіщо взагалі потрібне генеральне прибирання

По-перше, рутинні звичні дії допомагають знизити рівень стресу та тривожності, що як ніколи актуально для жителів країни, що воює. По-друге, прибирання взагалі, а тим більше генеральне, має позитивний психологічний вплив. У чистій і затишній оселі люди почуваються свіжіше і краще, адже зовнішня сторона життя не менш важлива, ніж внутрішня.

Фахівці кажуть, що на один квадратний метр поверхонь у приміщенні за добу осідає близько 7,5 мг пилу. У річному еквіваленті — це майже три кілограми. Але це у середньому. А якщо квартира знаходиться у промисловому районі? Не дарма традиційно генеральне прибирання проводиться двічі на рік — навесні та восени. До речі, фахівці радять те саме.

Головний принцип генерального прибирання — не всі одразу

Не ставте за мету впоратися із завданням за день чи два. Не вийде, тільки настрій собі зіпсуєте.

Що радять досвідчені господині.

Розділіть генеральне прибирання на кілька етапів, де кожен етап — окрема кімната.

Найскладніше завдання — витягнути з шаф, розсортувати речі і якоїсь їх частини позбутися.

Прибирають усі!

Залучіть до процесу генерального прибирання всіх членів сім'ї — буде веселіше.

Прибираємо зверху донизу

Про це часто забувають і спочатку пилососять, потім витирають пил та миють абажури. В результаті — «мавпяча праця».

Логіка підказує: прибирати зверху донизу. Спочатку витираємо пил, миємо плафони та карнизи, а вже потім пилососимо і миємо підлогу.

Потрібні правильні інструменти та миючі засоби

Інструменти мають бути зручними. Наприклад, швабра або віник із короткою ручкою — майже гарантований біль у спині.

Те ж саме стосується і миючих засобів. Неякісний гель або порошок для миття може спричинити подразнення шкіри та алергічні реакції.

Різні ганчірки для різних поверхонь

Колись для збирання використовувалися старі футболки чи рушники. Але зараз можна скрізь купити спеціальні практичні серветки. Такі кольорові набори дуже зручні. Наприклад, жовта серветка для миття сантехніки, рожева — раковини, а зелена — для витирання пилу на меблях. Важливо не забувати прати серветки та мити інструменти після кожного прибирання.

Скільки миючих засобів потрібно для прибирання будинку

Для кожного приміщення та кожної поверхні краще купувати спеціальні засоби. Наприклад, миючі, у складі яких є кислота, підходять для сантехніки, але не плити.

Якщо забруднення дуже сильні, не варто витрачати час і сили використання натуральних домашніх очищувачів. Краще відразу вдатися до побутової хімії — толку буде більше. Наприклад, надовго позбутися плісняви можна лише за допомогою професійних продуктів.

Не забувайте про дивани та ліжка

Постільна білизна під час сну вбирає піт, на її поверхні залишаються відмерлі частинки шкіри. Звичайно більшість господарок щотижня змінює білизну. Але під час генерального прибирання обов'язково потрібно чистити й самі ліжка чи дивани.

Якщо матрац можна зняти, то його краще чистити пилососом у вертикальному положенні. Можна скористатися спеціальними засобами для чищення матраців. Пухові ковдри та подушки можна і потрібно «просмажувати» на сонці, як це робили наші мами та бабусі.

Бережіть руки — надягайте рукавички

Це навіть не порада, а рекомендація. Кислоти та луги дуже шкідливі для шкіри рук. Від тривалого багаторазового контакту з миючими шкіра рук сіріє, стає млявою — а кому це потрібно?! Рукавички потрібні навіть під час звичайного миття посуду.

Прання рушників

Кухонні та банні рушники потрібно прати при температурі не менше 60 градусів і краще з порошком, а не гелем. У пральних порошках є відбілювачі, які додатково знищують мікроби.

Підтримуйте порядок та чистоту постійно

Якщо стежити за чистотою та порядком щодня, то генеральне прибирання пройде без ускладнень та надвитрат сил. Наприклад, прийняли душ — протріть стіни ванної кімнати та душової кабіни. Приготували сніданок — протріть плиту. Сантехніку та змішувачі краще мити щодня.

Найчастіше підтримувати чистоту нам заважає лінь і звичка залишати на потім те, що може почекати. А в результаті в квартирі накопичується бруд, позбутися якого потребує зусиль.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що найпростіші та рутинні дії, наприклад, зміна постільної білизни, мають містичний сенс.

Фото: Pixabay



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