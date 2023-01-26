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Навіщо зберігати в шафі туалетний папір: лайфхак від досвідчених господинь, який вирішує популярну проблему

11:11 26 січня 2023
шафа

Щоб зробити свій будинок затишним та красивим, потрібно постійно підтримувати у ньому порядок. А кожна річ повинна бути на своєму місці, щоб і знайти її можна було швидко, і загальна картина не псувалася.
Одяг, який заведено зберігати у шафі, часто після тривалого зберігання починає неприємно пахнути.

Це походить від того, що меблі постаріли — різкий «аромат» часто супроводжує дерев'яні вироби, виготовлені ще за радянських часів.

Крім цього, вплинути на виникнення неприємного амбре може й неправильне зберігання одягу — коли брудні речі зберігаються разом з чистими.

Нарешті, ще одна причина може полягати у тому, що на зберігання в шафу відправляється не до кінця просушений і ще вологий одяг після прання.

Оскільки повітря у закритій шафі не циркулює, не дивно, що речі починають вбирати вологу, а разом з нею і запахи.

Досвідчені господині знають, що на допомогу може прийти туалетний папір.

Достатньо покласти на полицю гардероба рулон туалетного паперу. А якщо нанести на нього трохи ефірної олії з улюбленим ароматом, гігієнічний засіб і зовсім перетвориться на аналог пахучого саше.

Раніше ми розповідали, як почистити мікрохвильову піч без шкідливої «хімії», а також як до блиску вичистити унітаз за допомогою кока-коли.

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