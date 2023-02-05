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Ракети влучили у житловий будинок та університет: стали відомі подробиці удару ворога по Харкову (фото, відео)

12:13 5 лютого 2023
будівля

Внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 5 лютого постраждали багатоквартирний житловий будинок та будівля університету.

По це у коментарі "Суспільному" розповіла речниця Нацполіції Харківщини Олена Баранник. Вона також повідомила, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару збільшилась до 5 осіб.

Одна з ракет прилетіла до головного корпусу Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, внаслідок чого було зруйновано три поверхи. Мер Харкова Ігор Терехов у спілкуванні з журналістами запевнив, що загрози обвалення багатоквартирних будинків, які також постраждали після обстрілу, немає.

 


Ректор університету Володимир Бакаєв розповів, що внаслідок ракетного удару постраждав не лише головний, а й адміністративний корпус навчального закладу.

«Музейний корпус пошкоджений, багато експонатів сховали. Я — оптиміст, ми все зробимо. А цю наволоч переможемо», — додав Бакаєв, коментуючи ранковий обстріл.


За фактом ракетного удару ЗС РФ по Харкову обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу. В Офісі генпрокурора уточнюють, що окупанти вели вогонь ао місту з комплексів С-300 з території Білгородської області.

«ФАКТИ» писали про те, що ворог постійно потужно обстрілює Херсон та звільнені райони області. Майже щодня стає відомо про жертв та поранених серед мирних жителів.

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