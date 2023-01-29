Рашисти потужно обстріляли Херсон: є загиблі та поранені (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Через сьогоднішні російські обстріли Херсона постраждали 9 осіб: 3 людини загинули (2 чоловіки та 1 жінка), 6 — отримали поранення. Про це повідомили у Херсонській ОВА.

«Під час обстрілу Херсонської обласної клінічної лікарні поранено 2 людей: медсестру та працівницю буфету. Обидві жінки дістали поранення середнього ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури: Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.

В обласній ОВА також повідомили, що одразу після обстрілу фахівці зайнялися ремонтними роботами в лікарні — вибиті шибки робітники закривають OSB-листами.

Фото Херсонської ОВА

Фото Херсонської ОВА

Фото Херсонської ОВА

У разі необхідності роботи буде продовжено завтра.

Як писали «ФАКТИ», в курортному Залізному Порту на окупованій частині Херсонщини окупанти почали відбирати у українських власників пансіонати та ресторани.

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