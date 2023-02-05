Ворог вдарив ракетами С-300 по центру Харкова: є приліт

Вранці 5 лютого російські окупанти завдали нових ударів по Харкову й області.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов. Є щонайменше один приліт у центрі Харкова.

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!» — написав він.

Згодом Синєгубов сповістив про влучання у центрі Харкова.

«Зафіксовано „приліт“ у центральній частині міста. Попередньо ракета С-300. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», — зазначив очільник Харківської ОВА.

Більше деталей повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, дві ворожі ракети прилетіли у Київський район міста. Інформації щодо жертв та постраждалих поки немає.

«Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300. Інформації про жертв удару поки немає — на місці влучання ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію», — підкреслив міський голова.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, ворог зберігає на Слобожанському та Куп’янському напрямку значну вогнеу активність — минулої доби з танків та артилерії було обстріляно райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області.

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