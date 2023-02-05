Раптово помер один із найвідоміших львів’ян

У неділю, 5 лютого, раптово помер відомий львівський гід та краєзнавець Петро Радковець. Серце гіда перестало битися на 60-му році життя.

Про смерть історика повідомив мер Львова Андрій Садовий, який зазначив, що разом з ним пішла й частина історії Львова.

«Раптом помер відомий львівський гід та краєзнавець Петро Радковець. Разом з ним пішла частка Львова, частка нашої історії. Я не знаю, хто краще Петра зможе її переказати.

На цьому фото він проводить екскурсію військовим, які перебувають на лікуванні та реабілітації у Львові. Світла Пам'ять», — написав Садовий.

Дочка померлого Катерина пише, що сім'я не може оговтатися від раптової смерті батька.

«Завжди справедливий, з почуттям гумору та справжній фанат Львова. Навіть у скрутні часи купував старі фотографії та вивчав історію. Тато завжди казав, що він професійний львів'янин та батяр. Де б ти не був на хмарі, ми завжди тебе любитимемо і пам'ятатимемо», — пише дочка історика.

Львів'яни та гості міста пам'ятають екскурсії Радковця. Він завжди був одягнений ошатно — з незмінним метеликом та палицею.

Після початку повномасштабного вторгнення Радковець безкоштовно проводив екскурсії для військових, які проходили реабілітацію у місті.

Петро Радковець народився у 1964 році у Львові. Закінчив Львівський поліграфічний інститут (сьогодні Українська академія друкарства). Працював у компанії з виготовлення взуття «Прогрес», Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника, Горохівській друкарні, видавництві «Центр Європи». Один з найвідоміших та найбільш впізнаваних екскурсоводів Львова. Учасник низки проєктів про Львів. Був членом історичної секції «Товариства Лева». Батько двох дітей.

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого померла співачка, актриса, дружина актора та режисера Івана Миколайчука Марія Миколайчук.

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