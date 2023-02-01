Померла дружина легенди українського кіно Івана Миколайчука

У ніч на 1 лютого померла співачка, актриса, дослідниця фольклору, дружина актора та режисера Івана Миколайчука Марія Миколайчук. Про це у Facebook повідомив професор Михайло Наєнко.

«Ангели взяли її на крила і вони разом полетіли до Івана … Тепер вони з Іваном не тільки подумки, але дійсно разом. На небесах …» , — написав він.

Марія Миколайчук (Карпюк) народилася 8 квітня 1941 року у селі Витилівка на Буковині.

Вона закінчила студію при Чернівецькому музично-драматичному театрі ім. О. Кобилянської, працювала акторкою. З 1961 року почала співати в Українському народному хорі імені Григорія Верьовки.

1962 року вийшла заміж за Івана Миколайчука.

З початку 1970-х Марія Миколайчук стала учасницею фольклорного вокального тріо «Золоті ключі». Вона співала разом з Ніною Матвієнко та Валентиною Ковальською.

Знімалася у фільмах «Пропала грамота», «Дівочі мрії», «Тріо „Золоті ключі“», «Білий птах з чорною ознакою» тощо. Останньою її роботою у кіно стала роль Ірини Сергіївни у фільмі Романа Балаяна «Ми є. Ми поряд».

Марію Миколайчук поховають поруч з Іваном Миколайчуком на Байковому цвинтарі у Києві.

Нагадаємо, 29 січня відбулося прощання з художником-мультиплікатором В'ячеславом Назаруком.

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