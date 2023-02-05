«З віком стає складніше»: 49-річна топмодель Хайді Клум мріє про п’яту дитину

Знову і знову виникають спекуляції: 49-річна німецька топмодель та телеведуча Хайді Клум і її 33-річний чоловік Том Каулітц чекають на спільну дитину? Тепер про можливе потомство висловилася і сама модель, повідомляє t-online.

У 2018 році Хайді Клум закохалася в Тома Каулітца, а через рік вони скріпили своє кохання весільними обітницями. Відтоді постійно ходять чутки, що жінка чекає на п'яту дитину від свого третього чоловіка. Чутки про вагітність 49-річна модель не спростовує. Зовсім навпаки. Хайді Клум сама любить їх підживлювати. У листопаді 2022 року, наприклад, в інтерв'ю на запитання про бажання мати ще одну дитину вона відповіла: «Чи хотіла б я цього? Іноді я думаю, що так. Іноді я за „так“, іноді за „ні“».

За словами Хайді, багатодітність — це складно:

«Я народжувала чотири рази. Щоразу я годувала грудьми по вісім місяців, а потім знову вагітніла».

Найстарша дитина топмоделі — донька Лені. Зараз їй 18 років, і вона походить від стосунків із зіркою «Формули-1» Флавіо Бріаторе. У Хайді також є 17-річний Генрі, на рік молодший Йохан і 13-річна Лу. Батько цих трьох дітей — співак Seal.

Хайді Клум ще не має дитини від свого чоловіка Тома Каулітца. Але бажання, здається, є.

Однак в одному з попередніх інтерв'ю Хайді Клум також сказала, що вік, звичайно, відіграє певну роль:

«Хотіти і робити — це завжди дві різні речі. Велике 50-річчя вже не за горами. І з віком все стає складніше».

Варто додати, що супермодель пербуває у чудовій фізичній формі — нещодавно вона станцювала з хлопцями-зірками TikTok вдвічі молодшими за неї.

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